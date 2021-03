Carragher sicuro: “Se Klopp va via dal Liverpool, le rivali faranno festa con lo Champagne…”

Non è mai banale quando si tratta di parlare delle vicende care al Liverpool. Jamie Carragher si conferma cuore Reds anche nelle ultime parole rilasciate al Telegraph. L’ex difensore anche della Nazionale inglese ha commentato l’annata della squadra di Klopp con particolare riferimento anche al potenziale addio del tecnico al termine della stagione.

Carragher: “Se Klopp va via dal Liverpool, le rivali faranno festa”

“Se Jurgen Klopp se ne va, credo proprio che lo Champagne scorrerà come un fiume negli uffici dei dirigenti di Manchester City, Chelsea, Manchester United, Tottenham ed Everton“, ha esordito Carragher. “Loro non vedono l’ora di tornare a quel periodo della storia del Liverpool prima dell’arrivo del tedesco. A quell’epoca la squadra giocava in Champions League ogni cinque anni al massimo. I tifosi del Liverpool avrebbero reagito allo stesso modo per la partenza di Kenny Dalglish nel 1991 o di Bill Shankly nel 1974”.

E ancora: “Penso che le critiche al Liverpool siano anche corrette visti i risultati e la sesta sconfitta di fila in casa. Sono rimasto deluso anche io per la situazione e per la mancanza di reazione da parte dei giocatori. Però, senza leader in campo come Virgil Van Dijk, Jordan Henderson e James Milner, è stata evidente e anche in un certo senso una sorprendente fragilità di carattere da parte di tutti Ma non bisogna scambiare tutto questo per una perdita di fiducia o di fede in Klopp”.

“Il giorno in cui lascerà il Liverpool finirà un’era gloriosa”, ha detto senza timori Carragher. “Nessuno dei tifosi del Liverpool che conosco è arrabbiato con Jurgen. I fan non vedono l’ora di tornare ad Anfield per ringraziarlo di tutto ciò che ha fatto e per aiutarlo a superare questo periodo difficile sia nella sua vita personale che professionale. Nessun altro avrebbe potuto ottenere ciò che Klopp ha fatto dal 2015. Ha vinto trofei e ha stabilito contatti mai esistiti con i fan. Per questo, da tifoso del Liverpool, non voglio vedere un altro allenatore guidare la squadra. Neppure Pep Guardiola. Le spese nette di Klopp durante la sua permanenza al Liverpool sono di 130 milioni di euro. Questo è molto meno di quanto hanno sepso Manchester City, Manchester United, Tottenham, Arsenal e persino Everton durante questo periodo”.