Carragher, stoccata al Manchester City: “Avrei vinto la Premier League se la squadra fosse stata finanziata con soldi di un Paese…”

L’intera carriera trascorsa con la maglia del Liverpool, tanti successi ma mai un trionfo in Premier League. Jamie Carragher, ex difensore e bandiera Reds, ha potuto alzare due FA Cup, tre Coppe di Lega e anche una Champions League, ma mai il titolo d’Inghilterra. Un destino condiviso anche da un’altra leggenda come Steven Gerrard.

Parlando in un botta e risposta su Twitter in parte rimosso, come riporta Goal, in riferimento al passaggio di Sterling dal Liverpool ai Citizens, l’ex centrale ha punzecchiato, senza nominarlo apertamente, proprio il Manchester City: “Beh, mi piacerebbe pensare di essere stato abbastanza fortunato da avere vinto un titolo in Premier League se il Liverpool fosse stato finanziato da un Paese…”, ha risposto Carragher.