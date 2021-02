Carragher, stoccata al Tottenham di Mourinho: “Se questa è la difesa… non arriveranno tra le prime quattro”

Altra caduta in Premier League per il Tottenham che dopo i 5 gol presi in FA Cup dall’Everton, si arrende alle tre reti del Manchester City in campionato. Una sconfitta che allontana gli Spurs dalle zone importanti del tabellone e che, secondo l’ex difensore di Liverpool e Inghilterra Jamie Carragher potrebbe voler dire addio alle posizioni che valgono la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Carragher critica il Tottenham

Non fa grossi giri di parole Carragher negli studi di Sky Sports per parlare della difesa della squadra di Mourinho: “Ma questo è quanto dobbiamo attenderci dai difensori del Tottenham? Sanchez è stato drammatico in ogni movimento difensivo. Non sapeva dove andare e cosa fare. Non posso credere che questa sia la difesa di una squadra di Mourinho. Sinceramente se questo è il potenziale degli Spurs non sono così sicuro che la squadra possa lottare per arrivare tra le prime quattro. Dier a parte un momento all’inizio della stagione ha dato sempre problemi. Alderweireld è solo l’ombra del calciatore che è stato in passato e Joe Rodon è arrivato solo da mezza stagione. Insomma…”.