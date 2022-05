Carragher stronca l’Arsenal: “Orribili contro il Newcastle. Arteta se la ricorderà a lungo”

Duro commento dell'ex difensore sul percorso dei Gunners

Redazione ITASportPress

L'Arsenal si è, probabilmente, giocato il posto in Champions League. Dura sconfitta contro il Newcastle controsorpasso al Tottenham di Conte mancato. La squadra di Arteta non ha espresso il solito calcio confermandosi "debole" nel momento di dimostrare il proprio valore. Di questo avviso è Jamie Carragher, storico ex difensore, che a Sky Sports non ha fatto giri di parole sui Gunners.

ORRIBILI - "La partita del Newcastle è stata terribile. Loro sono stati orribili. Anche se sono un grande sostenitore di Mikel Arteta e di questa unione tra lui e la squadra, devo dire che nulla cambia nel tempo. Sono stanco di dire le stesse cose dell'Arsenal. Sto già iniziando a stancarmi di questo.", il commento di Carragher. "Ci divertivamo a guardare i giovani giocatori di questa squadra cosa che permetteva anche di sorvolare su alcune cose. Ma penso che anche i tifosi del club si siano rassegnati al fatto che l'Arsenal non vincerà più trofei. In più non entrare in Champions League può essere un duro colpo per loro anche in chiave futura".

IL FUTURO - Ancora sulla partita e sugli effetti che il non entrare in Champions potrebbe provocare: "Mostrare un calcio così deprimente nel primo tempo e non cambiare nulla dopo l'intervallo non riguarda nemmeno il risultato, ma la qualità del gioco. I giocatori dell'Arsenal sono stati terribili sin dal primo minuto. Penso che gli effetti di questa sconfitta si vedranno anche in futuro. Giocare l'Europa League il giovedì e poi domenica in campionato... Avevano un'occasione quest'anno senza Coppe e non sono riusciti a trarne vantaggio in campionato. Penso che per Arteta sarà davvero dura e si ricorderà di questa sera a lungo".