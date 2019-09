Carragher, tackle a Suarez: “Il suo morso ha tolto una Premier al Liverpool”

Anche quest’anno il Liverpool ritenta l’assalto alla Premier League. L’obiettivo è interrompere il digiuno che dura ormai dal 1990. I Reds hanno sfiorato a più riprese il titolo. Spicca il celebre arrivo in volata contro il Manchester City nel 2014. Un epilogo sfortunato, divenuto famoso per la scivolata di Steven Gerrard nel match contro il Chelsea che lanciò i Citizens al comando della classifica. Eppure, secondo Jamie Carragher, ci sono altri responsabili di quel triste sprint. Nel mirino dell’ex difensore c’è Luis Suarez, che ad inizio stagione scontò una lunga squalifica per il morso rifilato al difensore Branislav Ivanovic: “Non ero a conoscenza di nulla di tutto ciò, ma sono tornato negli spogliatoiè girata voce che Luis avesse morso Ivanovic. Qualcuno glielo chiese e lui negò. Se penso a quello, credo che sia costato al Liverpool la Premier League nella stagione successiva (la 2013/14 ndr.). Infatti, Suarez è stato squalificato per cinque o sei partite. Luis è stato il miglior giocatore di gran parte del campionato, ha segnato in quasi ogni partita. Nelle prime quattro partite, il Liverpool ha perso 1-0 contro il Southampton e pareggiato contro Swansea. Abbiamo perso cinque punti. Se Suarez avesse giocato, probabilmente avremmo vinto entrambe…”.