Carragher verso Liverpool-Manchester City: “Haaland? I Reds devono fermare…”

Sono ore di vigilia in Premier League per il big match tra Liverpool e Manchester City. Una gara da sempre molto sentita e ancora di più negli ultimi anni con la rivalità tra le due potenze cresciuta graziee alle battaglie per il titolo. Quest'anno potrebbe essere ancora più importante per i Reds che hanno iniziato non al meglio la stagione e che pagano un distacco già importante in classifica. Per questa ragione uno storico ex come Jamie Carragher, parlando a Sky Sports, ha voluto dare qualche consiglio agli uomini di Klopp.