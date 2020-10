Cavani, esordio col Manchester United ma… qualche problema con l’inglese: Pogba fa da traduttore

Edinson Cavani ha fatto il suo esordio con la maglia del Manchester United. L’attaccante è arrivato nelle scorse settimane in Red Devils e nella sfida contro il Chelsea, pareggiata per 0-0, ha fatto finalmente il suo debutto. Nessun gol ma qualche giocata interessante anche se l’attenzione, e la curiosità, si sono indirizzate per un simpatico siparietto avvenuto pochi istanti prima del suo ingresso.

Cavani: problemi con l’inglese?

In tanti hanno notato come prima di entrare in campo, a Cavani siano state date diverse indicazioni dal mister Ole Gunnar Solskjaer. Mentre i due parlavano, Pogba, accanto a Cavani, sembrava tradurre per il Matador. Come afferma Goal, a cui hanno fatto seguito anche diversi utenti dei social, l’allenatore comunicava in inglese, il Polpo ascoltava e poi cercava di tradurre in spagnolo in modo che il centravanti capisse.

Sarà andata davvero così? Le immagini non chiariscono ma sembra proprio che oltre a fare il suo dovere sul campo, Pogba abbia trovato “un nuovo impiego”…