Cavani, pubblica (e poi cancella) post social ‘razzista’. Deeney: “Non si è reso conto delle sue azioni”

Sta generando molta polemica il post social pubblicato e poi cancellato da Edinson Cavani dopo la vittoria del suo Manchester United. El Matador ha condiviso su Instagram alcuni messaggi ricevuti dopo la bella doppietta realizzata contro il Southampton: uno di questi però, ha visto come sua risposta un particolare messaggio. “Gracias negrito”, ha scritto l’attaccante ex Psg e Napoli.

Parole che hanno subito indignato molti portando il giocatore a rimuovere quella stories. Troppo tardi, però, perché tanti si sono accorti del suo messaggio, compresa la Federazione inglese che ha avviato un’indagine. A commentare l’accaduto ci ha pensato anche il capitano del Watford Troy Deeney che da tempo si è messo in luce per la sua lotta contro il razzismo.

Deeney: “Cavani non si è reso conto delle sue parole”

Intervenuto ai microfoni di talkSPORT, Deeney ha commentato: “Non credo che Cavani volesse offendere nessuno, ma dovrebbe essere educato su cosa sia un messaggio accettabile e cosa no. L’ha scritto, ci ha pensato su, ma ci saranno persone che diranno: ‘Non credo che avresti dovuto farlo’. Probabilmente l’ha scritto in uno stato di euforia dopo aver vinto e segnato gol. Ecco perché credo che non volesse offendere nessuno”.

Eppure: “Semplicemente non si è reso conto delle conseguenze delle sue parole. Non credo che dovrebbe essere squalificato per tre partite dalla Federazione ma penso che la punizione dovrebbe essere applicata sotto forma di educazione. Ha bisogno di spiegare che tali parole offendono le persone”.