Chelsea, alla ricerca di un sostituto di Chilwell, Digne in pole

Il Chelsea avrebbe intenzione di intervenire sul mercato per sostituire Chilwell, dopo il suo grave infortunio.

Dopo il grave infortunio al legamento crociato anteriore subito nella sfida di Champions League contro la Juventus, Ben Chilwell ha concluso in anticipo la sua stagione. Per questo motivo, il Chelsea avrebbe intenzione di intervenire in questa sessione invernale del calciomercato per cercare un'alternativa a Marcos Alonso, attualmente l'unico a disposizione di Tuchel sulla fascia sinistra. Il nome più probabile per sostituire Chilwell, sarebbe Lucas Digne, in uscita dall’Everton di Benitez. I Blues lo avrebbero chiesto in prestito secco fino a fine stagione. Secondo Sky Sports UK, come altre opzioni ci sarebbero i richiami di Ian Maatsen dal suo prestito al Coventry City ed Emerson Palmieri dal prestito invece con il Lione.