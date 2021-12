Chelsea, Azpilicueta non ci sta: “Perché alcune gare rinviate per Covid e altre no?”

Parla il capitano Blues sulla situazione infortunati e assenti per Covid in Premier League

Non le manda a dire Cesar Azpilicueta , difensore e capitano del Chelsea , relativamente alla situazione contagi da Covid in Premier League e sulle gare rinviate per i troppi positivi. In tal senso lo spagnolo ha voluto sottolineare la differenza di trattamento ricevuta dai vertici ingles.

"La dirigenza della Premier League e i club stanno cercando di creare condizioni di sicurezza per tutti, ma nelle nostre ultime partite la squadra ha sofferto di infortuni e i casi di coronavirus. Ce l'abbiamo fatta, facciamo quello che ci viene detto, ma non ci è chiaro perché alcune partite siano state rinviate e altre no. Non abbiamo informazioni complete a riguardo", ha detto Azpilicueta al sito ufficiale del Chelsea. "Devo dire che è un peccato che alcune squadre siano costrette a far fronte alle difficoltà, mentre altre no. Alcuni dei nostri giocatori sono dovuti tornare presto dopo gli infortuni ed è stato rischioso, ma abbiamo ancora mezza stagione davanti a noi".