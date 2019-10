Chelsea, Azpilicueta pazzo di Jorginho: “Mi ha impressionato. Lavora tantissimo e in campo…”

Dopo i complimenti ricevuti anche dai suoi tifosi, Jorginho, centrocampista del Chelsea, raccoglie anche parole importanti da parte dei suoi compagni. In modo particolare dal capitano dei blues Cesar Azpilicueta rimasto piacevolemente colpito dalla qualità dell’ex Napoli.

A poche ore dalla sfida contro il Lille, come riporta Goal, il terzino spagnolo ha parlato del compagno di squadra rivelando alcuni cambiamenti rispetto all’epoca di Sarri: “Jorginho mi ha impressionato molto da quando è arrivato qui con noi”, ha detto Azpilicueta. “Chiaramente la scorsa stagione stava facendo quello che il manager in quel momento voleva da lui, ovvero giocare corto e controllare il gioco in modo diverso, toccare molte volte la palla forse senza essere pericoloso”. E poi il cambiamento con Lampard: “Penso che in questa stagione si sia adattato al nuovo tecnico che preferisce giocare un po’ più in verticale, cambiare il gioco con palle più lunghe e dare più possibilità agli attaccanti”.

IMPRESSIONANTE – Ma oltre lo stile di gioco, Jorginho ha colpito il capitano del Chelsea per la serietà e l’impegno dentro e fuori dal campo: “A parte questo, il suo ritmo di lavoro è stato sorprendente. Il modo in cui legge il gioco, vuole attaccare, recuperare un sacco di palloni. È un giocatore molto importante per noi e lo sarà per tutta la stagione”.