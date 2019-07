Chelsea, Baker in prestito…per la settima volta!

Ad appena ventiquattro anni, Lewis Baker può vantare già un’esperienza internazionale. Suo malgrado, verrebbe però da dire. Il centrocampista inglese, acquistato dal Chelsea nel 2014 dal Luton Town, è stato infatti ceduto in prestito per la settima volta dai blues, che ne hanno ufficializzato il passaggio ai tedeschi del Fortuna Dusseldorf. Una carriera da giramondo quindi per il giocatore, reduce da un’annata divisa a metà tra il Leeds e il Reading, durante la quale ha collezionato complessivamente trenta presenze.

In precedenza Baker, che non è riuscito a guadagnarsi la conferma da parte del nuovo tecnico dei blues Frank Lampard, ha indossato anche le maglie di Middlesbrough, Vitesse, Mk Dons e Sheffield. Sempre in prestito, ovviamente.