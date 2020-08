Chelsea, Ben Chilwell ambizioso: “Voglio essere come Ashley Cole. Su Lampard…”

Annunciato nelle scorse ore come nuovo acquisto del Chelsea, Ben Chilwell ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club inglese. Grande gioia per il neo arrivato e altrettanta ambizione. L’esterno, arrivato dal Leicester, ha ammesso di volersi ispirare ad una leggenda del club blues.

Ben Chilwell: “Voglio essere come Ashley Cole”

“È fantastico per me essere qui”, ha ammesso il giocatore. “Ho un punto di riferimento come stile per un terzino del Chelsea. Sono cresciuto guardando Ashley Cole giocare, quindi so quanto sia rispettato qui e questa è stata una delle ragioni per le quali ho scelto di venire. Sono giovane e voglio fare la carriera che ha fatto lui. Vorrei fosse per me lo stesso che è stato per Ashley Cole”, ha detto Chilwell.

E poi su Lampard: “Ovviamente volevo giocare per un club enorme come il Chelsea. Credo sia quello che vogliono tutti per la propria carriera ma devo dire che parlare con Lampard è stato fondamentale. Mi ha detto che lo stile di gioco del Chelsea è perfetto per me e le mie caratteristiche, poi lui con i giovani è bravissimo. Quindi è stato davvero importante per la mia scelta di firmare”.

