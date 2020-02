Chelsea, brutte notizie per Lampard: si ferma Kanté

Brutte notizie per Frank Lampard. Il tecnico del Chelsea dovrà fare a meno per due/tre settimane di N’Golo Kanté, costretto ai box a causa di un problema agli adduttori accusato durante la garà di lunedì contro il Manchester United. Il francese salterà le prossime due partite di Premier, l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayer Monaco e la gara di FA Cup contro il Liverpool. Una pesante assenza, quindi, in un momento della stagione fondamentale per i blues.

Kanté dovrebbe tornare a disposizione il prossimo 8 marzo, nella gara di Premier contro l’Everton, oppure la settimana successiva, nella sfida contro l’Aston Villa.

