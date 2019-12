Chelsea, buone notizie: stop al blocco del mercato. A gennaio può comprare

Il Chelsea esulta: stop al blocco del mercato. Da gennaio i blues possono operare in autonomia per rinforzarsi.

Il via libera al Chelsea è ufficiale. Lo ha comunicato il TAS che ha ridotto la sanzione comminata alla società inglese, chiudendo di fatto il blocco del mercato. L’arbitrato ha, infatti, dimezzato le sanzioni inflitte al club inglese riducendo da due ad una sola sessione il blocco del mercato e abbassando l’ammenda a 300mila franchi svizzeri: questo significa che, avendo già scontato il blocco del mercato la scorsa estate, il Chelsea a gennaio potrà operare tranquillamente anche in entrata.

In tal senso, sorride anche l’Inter in ottica dell’interessamento per Giroud per il quale non ci saranno problemi per un’eventuale cessione.