Chelsea, Caballero: “A volte penso al ritiro, ma le mie figlie non me lo permettono…”

Il prossimo 28 settembre Willy Caballero spegnerà le 38 candeline. Un’età che starebbe spingendo il portiere del Chelsea a prendere in considerazione l’ipotesi di un ritiro a fine stagione, figlie permettendo. Sì, perché l’argentino, nel corso di un’intervista a Enganche, ha confessato che sono proprio le sue figlie a premere affinché continui a giocare ancora.

RITIRO – “Molte volte, a casa, scherzo sul fatto che questo possa essere il mio ultimo anno da calciatore, ma loro mi dicono che non potrei vivere senza questo sport. Ed è proprio così: devo giocarci, guardarlo in tv o sapere cosa sta succedendo. Mi piace analizzare ed osservare cosa abbiamo fatto bene e cosa invece abbiamo sbagliato. Sono venuto al Chelsea proprio perché amo quello che faccio: non so fare altro che allenarmi e giocare a calcio. Cerco di dare il mio contributo anche quando non gioco”.