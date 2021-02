Chelsea, carica Azpilicueta: “Con Tuchel siamo ripartiti da zero. Abbiamo ancora mezza stagione e siamo ambiziosi”

Un gol decisivo contro il Burnley che ha dato la prima vittoria al Chelsea sotto la guida del nuovo tecnico Thomas Tuchel. La rete di capitan Azpilicueta, a cui ha fatto seguito quella di Marcos Alonso, ha regalato tre punti ai blues e una nuova fiducia in vista dei prossimi impegni. L’esterno del club di Londra ha parlato apertamente ai canali ufficiali della società per spiegare il momento dei suoi dall’arrivo del mister tedesco.

Azpilicueta: “Con Tuchel ripartiti da zero. Siamo ambiziosi”

Sulla rete contro il Burnley: “Ho visto l’opportunità di correre davanti, Callum ha fatto molto bene perché ha controllato la palla davanti ai difensori e si è creato lo spazio per me. Quando sono arrivato non ho avuto molto tempo per pensare, solo per colpire il più velocemente possibile”, ha detto Azpilicueta. “Fortunatamente è entrata e ha aiutato la squadra a vincere. Era da più di un anno che non segnavo un gol. Non ci sono abituato, ma è stato bello vincere”.

Sull’addio di Lampard e gli obiettivi con Tuchel: “Tutti nella squadra sono importanti”, ha voluto precisare il capitano anche sull’altro marcatore Marcos Alonso, in precedenza sparito dai radar dei titolari. “Tutti sono partiti da zero con il nuovo allenatore e dobbiamo mantenere quella concorrenza che aiuta a migliorare. Questo aiuta anche gli altri che non giocano a migliorare. Siamo lontani da dove vogliamo essere, ma con il nuovo allenatore abbiamo la seconda parte di stagione da giocare e molte gare da disputare. Tutti sono molto ambiziosi, quindi continuiamo a lavorare e giocare gara dopo gara”.