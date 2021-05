Chelsea, Cech ammette: “Prima di Tuchel non avevamo molta fiducia”

La gestione di Frank Lampard finisce indirettamente sotto accusa

A prescindere dall'esito della semifinale di Champions League, il Chelsea può guardare al futuro con discreto ottimismo. Merito dell'arrivo di Thomas Tuchel: il tecnico tedesco ex Paris Saint-Germain ha preso il posto di Frank Lampard e ha risollevato le sorti dei Blues. A inizio stagione la squadra londinese era considerata una delle pretendenti per il titolo, ma sotto la gestione dell'ex centrocampista inglese è uscita presto dalla lotta per il titolo. Con Tuchel, invece, il cambio di ritmo è stato immediato, arrivando a piazzare la formazione in zona Champions.