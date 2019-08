Chelsea, che gaffe: tolta l’immagine di Hazard dallo store, al suo posto… David Luiz

Evidentemente il Chelsea non deve aver ancora digerito gli ultimi sviluppi del mercato. I Blues, infatti, sono reduci da una sessione che ha visto la formazione londinese, ora affidata alla leggenda Frank Lampard, perdere diversi pezzi pregiati. Tra i big ceduti spicca indubbiamente Eden Hazard. Il fantasista belga è passato al Real Madrid per 100 milioni, spiazzando i vari megastore che avevano puntato proprio sul talentuoso giocatore come uomo immagine per la nuova stagione. Così è partita la corsa al sostituto nelle varie gigantografie. La soluzione trovata è risultata, a conti fatti, piuttosto esilarante: via Hazard e spazio a David Luiz. Peccato che il difensore brasiliano si sia trasferito all’Arsenal proprio all’ultimo giorno di mercato. Insomma, non c’è proprio pace per il Chelsea, rimasto privo dei suoi uomini immagine.