Chelsea, Christensen esalta Jorginho: “Quando ha la palla, è il migliore”

Il difensore dei Blues rende merito alle qualità del compagno di squadra

In casa Chelsea c'è grande attesa per la semifinale di ritorno di Champions League. I Blues possono contare sull'1-1 ottenuto in trasferta contro il Real Madrid. Di conseguenza anche lo 0-0 qualificherebbe i londinesi alla finalissima. Il difensore Andreas Christensen ammette l'importanza del momento in conferenza stampa: "Potrebbe essere la partita più importante della mia carriera. È di enorme importanza non solo per me, ma per l'intero club. Non c'è pressione aggiuntiva sul reparto difensivo, dobbiamo solo fare quello che facciamo normalmente. Hazard? Tutti qui al Chelsea possiamo solo parlare bene di lui, non è cambiato nulla. È un giocatore che porta sempre felicità in campo. Io l'ho visto crescere con la squadra e ha trasmesso i suoi valori alla generazione successiva".