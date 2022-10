Chelsea, Conor Gallagher lo sapeva: “Mio gol? Avevo un presentimento…”

Primo gol, per giunta contro la sua ex squadre, per il giovane Blues.

Vince il Chelsea contro il Crystal Palace e ringrazia il grande ex della gara, il giovane Conor Gallagher. Proprio il classe 2000 è stato protagonista con la rete decisiva dell'1-2, la sua prima in maglia Blues. Parlando ai canali ufficiali del club di Londra e a talkSports, il centrocampista ha rivelato di aver avuto una sensazione, quasi un presentimento riguardo alla possibilità di andare a fare gol.

"Il mio primo gol col Chelsea? Devo dire che è stato davvero un momento speciale per me. Era il mio sogno d'infanzia e ovviamente doveva arrivare proprio contro gli Eagles", ha spiegato Gallagher. "Devo essere molto grato ai tifosi del Crytal Palace prima di tutto per l'accoglienza che mi hanno riservato prima della partita e anche dopo che ho segnato. È stato fantastico segnare il mio primo gol con il Chelsea e ottenere tre punti e spero di poter andare avanti in qyuesto modo".

Poi, raccontando ancora le sue emozioni, il centrocampista ha rivelato: "Quando ero in panchina pensavo: 'Fammi scendere in campo, ho un presentimento!'. E non appena ho percorso quel mezzo metro, ho pensato: 'Tira e basta'. E così ho fatto. Quando ho calciato ho pensato che poteva essere un tiro buono. Se è difficile giocare con il Chelsea? Devo continuare a lavorare, qui ci sono molti grandi giocatori quindi non sarà facile ottenere il tempo di gioco che voglio. Ma farò del mio meglio per avere le mie opportunità".