Chelsea, entro 48 ore l’annuncio di Lampard: sarà lui il sostituto di Sarri

Manca sempre meno all’annuncio di Frank Lampard come nuovo allenatore del Chelsea. È lui ormai il favorito numero uno per prendere il posto in sella ai blues di Maurizio Sarri, passato alla Juventus: secondo il Daily Mail – che cita TalkSport – per l’ufficialità serviranno ancora circa 48 ore, quindi alla volta di mercoledì o al massimo giovedì arriverà il comunicato da parte del club. L’ex centrocampista porterà con sé il vice che aveva al Derby County, Jody Morris, con cui ha sfiorato nella scorsa stagione la promozione in Premier League: sconfitta in finale playoff contro l’Aston Villa di John Terry, altra leggenda del Chelsea. Da giocatore, Lampard con i blues ha ottenuto numeri da record: 648 presenze, 211 gol (nessuno ne ha fatti di più). Ha vinto 3 Premier, 4 Coppe d’Inghilterra, una Champions League e una Europa League.