Chelsea, flop Kepa: è il peggior portiere della Premier League

Si torna a parlare, per sua sfortuna, non positivamente, del giovane portiere Kepa Arrizabalaga. L’estremo difensore del Chelsea, arrivato dall’Altetico Bilbao per una cifra attorno agli 80 milioni di euro, non è riuscito a confermarsi tra i migliori del campionato inglese, anzi.

Stando a quanto riporta il Sun, che cita le statistiche pubblicate da UTD Arena, Kepa è il peggior portiere della Premier League per percentuale di parate eseguite in questa stagione. Solo il 55,4%. Questo dato è, come detto il peggiore della Premier League, ma non solo. Tra i portieri dei maggiori sette campionati d’Europa, Kepa si colloca al 127esimo posto su 132 portieri. Insomma, un vero flop dal punto di vista dei numeri. In questa stagione, il giovane del Chelsea ha preso parte a 22 partite del campionato inglese e ha subito 29 gol. L’ultimo nella gara persa dai blues contro il Newcastle.