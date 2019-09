Chelsea, Giroud: “A fine carriera mi piacerebbe un’esperienza in MLS…”

Ancora una stagione con la maglia del Chelsea per Olivier Giroud, attaccante laureatosi campione del mondo nel 2018 con la nazionale francese. Il centravanti, dopo le sole due reti realizzate nello scorso torneo di Premier League, vuole recitare un ruolo da protagonista con il blues, che, dopo il trionfo in Europa League nella scorsa stagione, parteciperanno quest’anno alla Champions. Il giocatore, nel frattempo, ha già però un occhio proiettato al futuro, come emerso nel corso di un’intervista a RMC Sport.

MLS – “Penso che giocare in MLS sarebbe interessante per la mia famiglia, visto che parla inglese. Quando? Non lo so, ma sarei aperto ad una sfida di questo tipo per chiudere la carriera”.