Chelsea, Giroud dal possibile addio al rinnovo: “Qui sono felice, vorrei prolungare…”

A gennaio sembrava ad un passo prima dall’Inter e poi dalla Lazio, ma alla fine, Olivier Giroud, è rimasto al Chelsea. E adesso, come dichiarato dallo stesso attaccante all’Evening Standard, il francese potrebbe addirittura prolungare il proprio contratto con i blues.

RINNOVO – “Se vorrei firmare un rinnovo? Sì, certo. Mancano pochi mesi alla fine della stagione, ci sono ancora delle partite da vincere e forse possiamo conquistare un trofeo, poi penso di avere ancora due o tre belle stagioni davanti a me. Non è il momento di parlare di contratti, ma quando sarà il momento prenderò una decisione. Ho trascorso un mese difficile, ma il tecnico ha creduto in me e mi ha dato fiducia. Io faccio del mio meglio e sono contento di essere tornato ad aiutare la squadra. La sessione di trasferimenti è alle spalle, sono felice di essere qui e questa è la cosa più importante”.