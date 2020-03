Chelsea, Giroud: “L’Inter mi voleva, ma la trattativa è andata troppo per le lunghe…”

Durante il mercato di gennaio sembrava ad un passo dall’Inter, ma, alla fine, è rimasto ancora al Chelsea, club con il quale potrebbe addirittura prolungare il proprio contratto. Stiamo parlando di Olivier Giroud, attaccante francese che in queste ore, parlando ai microfoni di Telefoot, ha confermato i rumors che lo hanno riguardato durante la sessione invernale dei trasferimenti.

INTER – “L’opzione più interessante per me sono stati i nerazzurri, ma la trattativa si è trascinata troppo per le lunghe. Mi hanno cercato anche Tottenham e Lazio, ma io ero bloccato al Chelsea”.