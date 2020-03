Chelsea, Giroud: “Quella chiamata di Conte… Lazio? Mi volevano a tutti i costi”

Durante il mercato di gennaio, Olivier Giroud è stato vicinissimo prima all’Inter e poi alla Lazio. Adesso il futuro dell’attaccante del Chelsea, che andrà in scadenza di contratto al termine della stagione, è ancora tutto da decifrare. Il giocatore, nel frattempo, ha parlato ai microfoni di Telé Foot.

CHELSEA – “A gennaio mi vedevo lontano dal Chelsea, ho avuto il desiderio di cambiare aria. Era tutto fatto per un addio, ma alla fine il club non ha voluto farmi andare via: mi avrebbero lasciato partire solamente se avessero trovato un sostituto”.

INTER – “Il progetto dell’Inter era il più importante per me, poi mi hanno cercato anche Lazio e Tottenham. Ho sentito Conte al telefono, mi conosceva dai tempi del Chelsea e questo per me era un vantaggio. Anche la Lazio ha fatto di tutto per prendermi, i dirigenti sono venuti anche a Londra”.

