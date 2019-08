Chelsea, grana David Luiz: non si allena e chiede la cessione…all’Arsenal

Poche ore ancora alla chiusura del calciomercato in Premier League, ma in casa Chelsea c’è una grana da risolvere. Il difensore David Luiz, infatti, punta i piedi e chiede la cessione ai rivali dell’Arsenal.

Dopo le indiscrezioni lanciate ieri da L’Equipe, quest’oggi sono i massimi tabloid britannici, compreso il Daily Express, a confermare la situazione del brasiliano. Ieri, il classe ’87 non si sarebbe neppure allenatore con il Chelsea per ribadire la propria volontà di andare via nell’ultimo giorno di mercato. Al momento pare però che i Gunners non abbiano ancora presentato alcuna offerta formare al Chelsea per David Luiz. L’Arsenal, che nelle scorse ore ha ufficializzato l’addio Laurent Koscielny, vorrebbe il brasiliano per coprire la casella lasciata libera dal francese.

Lo stesso David Luiz vorrebbe cambiare aria e se non dovesse riuscirci nelle prossime ore, in casa Chelsea Frank Lampard sarebbe chiamato a risolvere il primo problema della stagione…