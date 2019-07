Chelsea, grana Willian-Hudson-Odoi: entrambi vogliono la 10 ma…

Potrebbe esserci un primo problema in casa Chelsea, ancor prima di iniziare la stagione. La maglia numero 10 lasciata libera da Eden Hazard -trasferitosi al Real Madrid -, potrebbe essere oggetto di contesa tra Willian e il giovane Callum Hudson-Odoi.

Il Chelsea ha la necessità di blindare l’inglese seguito da diversi top club d’Europa, ma allo stesso tempo non vuole perdere l’esperienza del brasiliano che, solamente pochi giorni fa, avrebbe di fatto svelato che sarà lui ad indossare la divisa con il numero 10. Una maglia che, però, potrebbe essere determinante, come riporta il London Evening Standard, per il rinnovo del contratto di Hudson-Odoi.

Tra le richieste del calciatore e del suo entourage, infatti, otlre ad un sensibile aumento dell’ingaggio ci sarebbe anche la divisa lasciata libera da Hazard. Una situazione che la società londinese spera di non trascinarsi troppo a lungo e che potrebbe diventare una grana sotto diversi aspetti.