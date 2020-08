Chelsea – Havertz, 100 milioni entro venerdì. Il Bayer non fa sconti

Il Chelsea prosegue nel suo ruolo da protagonista del mercato. La società guidata da Roman Abrahmovich dopo aver presentato calciatori del calibro di Ziyech e Werner vuole calare il tris portando a Stamford Bridge Kai Havertz.

CHELSEA-HAVERTZ: TUTTO ENTRO VENERDÌ

Il fantasista tedesco è di proprietà del Bayer Leverkusen e la società tedesca non è intenzionata a fare sconti per la sua stella. La richiesta per il cartellino è di circa 90 milioni di sterline, vale a dire 100 milioni di euro. Il patron russo però sembrerebbe disposto a fare uno sforzo economico per inserire nella rosa di Lampard un tassello di assoluto livello. Secondo quanto riportato dal Sun però il Chelsea avrà tempo fino a venerdì per formulare l’offerta decisiva. In caso contrario gli inglesi dovranno ripresentarsi la prossima stagione per il classe 1999.