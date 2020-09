Chelsea, Havertz: “Premier League più dura della Bundesliga. Liverpool? Anche noi siamo grande squadra”

Debutto non facile per Kai Havertz in Premier League. Nonostante la vittoria per 3-1 contro il Brighton il giovanissimo ex Bayer Leverkusen non è sembrato brillare. Poco male, il suo Chelsea ha comunque portato a casa i tre punti. Per adattarsi al calcio inglese e giocare meglio c’è tempo. Magari già dalla prossima sfida contro il Liverpool.

Ed è proprio di questo che il tedesco ha parlato ai microfoni dell’Evening Standard. Dal debutto fino al big match di domenica prossima.

Havertz: “Premier League più difficile della Bundesliga”

“È stata una partita molto dura, molto difficile anche perché ho avuto una lunga vacanza, dopo di che mi sono allenato solo per 5-6 giorni con la squadra”, ha ammesso Havertz. “Chiaramente la cosa più importante è che abbiamo vinto, quindi sono molto contento del mio debutto. La Premier League è molto più dura della Bundesliga. L’ho visto in allenamento, l’ho visto nel gioco. Ma sono contento di aver giocato 80 minuti e spero di continuare a giocare nelle prossime partite”.

Prossimi incontri che vedranno il Chelsea subito impegnato contro i campioni in carica del Liverpool: “Sarà una delle gare più belle. Loro sono una delle migliori squadre del mondo. Dobbiamo mostrare rispetto, ma anche il Chelsea è una grande squadra. Sarà una partita molto difficile sia per noi che per loro. Lavoreremo sodo, e penso che avremo la possibilità di prendere dei punti”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA MOGLIE DI UN EX CALCIATORE