Chelsea, i tifosi contrari alla Superlega insorgono contro il bus della squadra

Decisiva la mediazione di Petr Cech

La questione Superlega continua a dividere club e tifosi. Alcune società riflettono sulla possibilità di entrare nel gruppo ristretto dei membri fondatori, ma non mancano i tentennamenti anche all'interno della stessa Superlega. Il Chelsea , infatti, valuta la possibilità di lasciare il gruppo dei 12 club. Molto ha influito quanto accaduto nelle ultime ore, quando i supporters del club londinese hanno aggredito il bus su cui viaggiava la squadra.

I tifosi si sono radunati per protestare davanti a Stamford Bridge, lo stadio del Chelsea. Per fronteggiare il malcontento della folla è intervenuto Petr Cech. Il dirigente dei Blues ha cercato di mediare con i supporters decisamente contrariati. Non sono mancati momenti di tensione nel confronto tra le due parti. La situazione resta delicata. I Blues si trovano costretti a valutare se continuare con l'operazione Superlega o se altrimenti abbandonare il progetto milionario e fare felici i propri tifosi.