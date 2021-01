Chelsea in crisi, Thiago Silva non si dà pace: “Non capisco cosa non stia funzionando…”

Momento davvero complicato in casa Chelsea. Dopo l’ennesimo risultato negativo in Premier League, anche la posizione di mister Lampard inizia ad essere in bilico. A parlare della crisi blues è Thiago Silva che aveva vissuto, al suo arrivo a Londra, un momento di grande forma che, però, sembra essere sparito come i risultati della squadra…

Intervenuto ai microfoni della BBC e di Sky Sports, il difensore brasiliano ha commentato: “La sconfitta contro il Manchester City è stata dolorosa in termini di prestazione. Non abbiamo fatto male, soprattutto nella ripresa, eppure ci troviamo a parlare di una sconfitta”, ha detto Thiago Silva. “Cosa sta andando male in queste ultime settimana? Onestamente non lo so. Non lo capisco. Se lo sapessi avrei messo la mia esperienza per dare qualche consiglio. Ma sinceramente non so. La Premier League è uno dei campionati più duri del mondo. Dobbiamo stare attenti, lavorare di più, essere più forti come squadra. Dobbiamo essere pronti per la prossima sfida”.

Sempre ai microfoni di RMC Sport, il brasiliano ha dato un commento anche sulla sua ex squadra, il Psg, e il cambio di allenatore: “Tuchel?Era prevedibile che andasse a finire così. Non so adesso come sia l’ambiente e come fosse nell’ultimo periodo, ma avendo vissuto dall’interno, sapevamo che ci fossero delle situazioni che necessitassero di un cambiamento. Leonardo ha preso la situazione in mano e ha fatto la sua scelta: di sicuro una decisione del genere non era però attesa in quel preciso momento (dopo la vittoria per 4-0 contro lo Starburgo ndr)”.