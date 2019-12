Chelsea, Jorginho avverte: “Troppo morbidi quando giochiamo in casa, dobbiamo cambiare atteggiamento”

Un cammino migliore in trasferta che in casa, quello tenuto fin qui dal Chelsea, reduce dalla vittoria esterna per 2-1 nel derby con l’Arsenal. A spiegare questa differenza di rendimento è intervenuto il centrocampista Jorginho. Queste le sue parole raccolte dal Mirror.

APPROCCIO – “In trasferta è più facile avere il giusto approccio, perché sai che dovrai combattere. Quando giochiamo in casa, invece, a volte entriamo in campo troppo morbidi. Ora però dobbiamo invertire la rotta, perché davanti al nostro pubblico stiamo perdendo troppi punti. C’è poi anche un discorso tattico: in trasferta abbiamo più spazio, mentre in casa gli avversari si chiudono maggiormente e facciamo fatica a trovare i varchi giusti”.

STAMFORD BRIDGE NON FA PAURA: CHELSEA, MAI COSI’ MALE IN CASA DAL 1994