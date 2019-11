Chelsea, Jorginho: “Da piccolo mi chiamavano ‘Haginho’, ecco perché…”

Un buonissimo inizio di stagione per Jorginho, sia con il Chelsea che con la Nazionale italiana. Al sito ufficiale dei blues, il centrocampista ha rilasciato un’intervista in cui parla di sé e della sua “scalata” verso i piani più alti del calcio internazionale. “Non ridete, ma il mio soprannome da piccolo era ‘Haginho‘, nel periodo ovviamente in cui giocava Gheorghe Hagi” è una delle curiosità emerse, a testimoniare il fatto che fin dai primi calci tirati al pallone era considerato uno dei più grandi talenti. Peraltro, giocava nello stesso ruolo del romeno, sulla trequarti, anche i primi tempi con la maglia dell’Hellas Verona. Solo in seguito, infatti, è stato indietreggiato. Perché Haginho? Nato in Brasile, il classe 1991 per forza di cose ha assunto quel tipo di denominazione.