Chelsea, Jorginho: “Riconoscente a Sarri, ma era giunto il momento di separarci…”

Jorginho non sarà più allenato da Maurizio Sarri. Dopo le esperienze comuni al Napoli e al Chelsea, il tecnico toscano ha infatti intrapreso il nuovo percorso alla guida della Juventus, con il centrocampista invece rimasto a Londra. Un connubio che è quindi venuto meno, con il brasiliano che, ai microfoni di Sky Sports, ha commentato così la separazione.

SARRI – “Triste al suo addio? No, non direi. E’ stato il mio allenatore per tanto tempo e abbiamo lavorato insieme per anni, ma adesso era venuto il momento di separarci. Io gli sono riconoscente per avermi dato l’opportunità di crescere: da lui ho imparato davvero tanto”.