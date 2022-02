Chelsea, Jorginho rivela: “A 12 anni fui scartato dal Palmeiras”

Jorginho, centrocampista campione d'Europa con l'Italia, ha svelato un retroscena della sua carriera.

Il centrocampista del Chelsea, Jorginho, alla vigilia della finale del Mondiale per Club contro il Palmeiras, ha rivelato un retroscena sulla sua carriera ai canali ufficiali del club inglese: "Non ho mai giocato a livello professionistico in Brasile anzi ci ho provato con il Palmeiras quando ero un ragazzino di 12 anni ma non mi hanno preso. Questo è l’unico ricordo che ho di loro ed è davvero strano che diciotto anni dopo me lo ritrovi davanti in una finale di un Mondiale per club. Credo sia una coincidenza pazzesca, ma il calcio è anche questo. A volte tutto deve succedere per una ragione, quindi forse è stato meglio così”. Sulla finale di domani invece: "Ho parlato con i miei colleghi e ho spiegato quanto per i brasiliani sia importante portare a casa un trofeo. Lasciamo parlare chi ci dice che siamo favoriti. Certamente vogliamo portare a casa l’ennesimo trofeo. Non importa se non ho vinto il Pallone d’Oro, sono stato preceduto da calciatori straordinari che hanno vissuto degli fantastici. Ora sono concentrato solo sull’idea di vincere domani”.