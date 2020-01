Chelsea k.o. in extremis, ride il Newcastle. Frenata City

Giornata negativa per le big del campionato inglese. Arsenal, Tottenham e Manchester City steccano nel pomeriggio. I Gunners pareggiano 1-1 in casa contro lo Sheffield United. Alla rete di Martinelli risponde nel finale Fleck, che rovina il sabato di Arteta. Altro pari, ma a reti bianche per gli Spurs di Mourinho che non riescono a sfondare la difesa del Watford. I Citizens, invece, fanno 2-2 contro il Crystal Palace. Tosun manda sotto la squadra di Guardiola. Aguero pareggia e poi porta in vantaggio i campioni d’Inghilterra, ma un autogol di Fernandinho fissano il punteggio sul risultato finale. Il Chelsea non sfrutta la giornata favorevole e scivola in casa del Newcastle. Hayden segna nel quarto minuto di recupero al termine di una gara fatta di alti e bassi. Pareggia anche l’Everton di Ancelotti: contro il West Ham finisce 1-1. Stesso risultato tra Brighton e Aston Villa. Vince il Norwich contro il Bournemouth per 1-0.