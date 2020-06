Chelsea, Kanté ci ripensa: torna ad allenarsi con la squadra

N’Golo Kanté sembra essere riuscito a vincere la paura del Coronavirus. Aveva destato scalpore la decisione del centrocampista del Chelsea di non unirsi ai compagni di squadra durante gli allenamenti collettivi in vista del ritorno in campo della Premier League. Una scelta motivata appunto dal timore di contrarre il Covid-19. Stavolta il giocatore francese sembra aver cambiato idea, superando tutti gli spettri di un possibile contagio. Oggi, per la prima volta dal ritorno in campo per gli allenamenti, Kanté si è unito al Chelsea per sostenere la sessione prevista. Una bellissima notizia per Frank Lampard che ritrova una pedina fondamentale e per tutto il gruppo.