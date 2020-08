Chelsea, Kepa un flop. Cech lo difende: “Non merita una croce addosso”

Era considerato il grande colpo in prospettiva, l’acquisto destinato a non far rimpiangere l’addio di Thibaut Courtois. E invece Kepa non ha incantato al Chelsea, non mantenendo le grandi aspettative con cui era arrivato nella capitale inglese. Così a distanza di due anni dal suo arrivo ai Blues si prospetta un clamoroso divorzio.

DIFESA

In soccorso al giovane portiere spagnolo si è posto Petr Cech. La leggenda e ora dirigente del Chelsea ha spiegato il suo punto di vista sulla situazione di Kepa ai microfoni di Sport.cz: “Kepa ha fallito lo scorso anno, questo è indiscutibile. Ma il club ha investito su di lui e gli ha fatto firmare un contratto a lungo termine perché crede che abbia le qualità e i requisiti per far bene. Ci saranno degli altri acquisti, magari anche nel suo ruolo, ma tutto questo è ancora in fase di definizione. Tuttavia, nessuno sta gettando la croce addosso a Kepa. Speriamo tutti che abbia un grande futuro”.