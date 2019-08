Chelsea, Kovacic esalta Lampard: “Grande feeling. Mi dà più libertà rispetto al passato…”

Mateo Kovacic è diventato a tutti gli effetti un calciatore del Chelsea. Il club londinese lo ha riscattato per 45 milioni dal Real Madrid. Adesso, il croato ex Inter è pronto a dimostrare per davvero tutto il suo talento.

Come riporta Goal, il centrocampista ha parlato dopo il successo – il primo stagionale in Premier League -, contro il Norwich del feeling con il nuovo allenatore e degli obiettivi stagionali: “Ora sono un giocatore del Chelsea a tutti gli effetti e quindi mi sento meglio”, ha dichiarato Kovacic. “L’anno scorso è stato solo un prestito ma adesso mi sento meglio e più fiducioso rispetto allo scorso anno. Essere qui mi fa sentire più rilassato poiché l’anno scorso è stato difficile e avevo bisogno di mettermi alla prova. La passata stagione è sta buona, ma non perfetta. Quest’anno ho iniziato bene e spero di continuare così”.

TECNICO – E sul nuovo allenatore: “Lampard mi dà più libertà e posso prendere la palla e andare avanti. Sto bene. Ho un ottimo rapporto con l’allenatore e con tutta la squadra. Possiamo cambiare posizione in mezzo al campo, siamo aggressivi. Stiamo andando bene ma è solo un mese con l’allenatore e sicuramente possiamo migliorare. I fan adorano Lampard e anche noi giocatori. È giovane e ci capisce. Personalmente mi sento meglio e più fiducioso rispetto allo scorso anno. I risultati non sono stati perfetti fin qui, ma abbiamo giocato bene ed era importante anche trovare il primo successo per sbloccarci”.