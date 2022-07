Chelsea, la certezza di Merson: “Se prende Cristiano Ronaldo lotta per vincere la Premier”

Come riportato dal Mirror , l'ex calciatore ha detto la sua sul potenziale acquisto del portoghese da parte dei Blues: "Il Chelsea non finirà più in alto del terzo posto la prossima stagione a meno che non acquisti un attaccante di livello mondiale. Chi è il miglior marcatore del mondo? Ronaldo!", le parole di Merson .

"Il Chelsea deve lottare al 100% per prenderlo e lotterà con Liverpool e City. Al Chelsea, Cristiano Ronaldo potrebbe davvero prosperare. Al Manchester United ha dovuto iniziare gli attacchi dalla linea centrale per segnare un gol, perché non dominano. Ma non è più il suo gioco. Se metti invece CR7 in questa squadra con James e Chilwell chi lo fermerà? Nessuno può dare colpire di testa come Ronaldo. Nessuno può colpire la palla come Ronaldo. Pensa quanto sarebbe interessante per i fan del Chelsea. Penso che Cristiano possa ancora fare tutto questo. Se giocasse per il Manchester City, segnerebbe più gol di Erling Haaland perché si adatta al loro stile di gioco. Il Chelsea non ha bisogno di velocità e forza come Lukaku. Ciò di cui il Chelsea ha davvero bisogno è un marcatore che termini l'azione. Uno di prima classe".