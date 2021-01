Chelsea, la nuova mission di Tuchel: “Voglio far tornare il sorriso sul viso di Werner…”

Thomas Tuchel deve fare i conti con le prime problematiche di casa Chelsea. Il neo allenatore, arrivato dopo l’esonero di Lampard, ha già fatto il proprio esordio alla guida del club non trovando però il successo. Tanto lavoro per il tedesco sia in ottica risultati sia per quanto riguarda il recupero psicologico di qualche calciatore. Su tutti quello di Timo Werner, grande acquisto estivo, che nelle ultime settimane è parso davvero in cattiva forma, soprattutto mentale.

Tuchel ha una mission: “Voglio far tornare il sorriso a Werner”

Come riporta Goal, il tecnico ha commentato il momento dell’attaccante: “”Perché non l’ho usato mercoledì? Vedo che la sua faccia è un po’ chiusa. Sente il peso e la pressione sulle sue spalle”, ha spiegato Tuchel in riferimento alla gara contro il Wolverhampton, ovvero quella del suo debutto come manager dei blues. “Timo ci tiene molto alla maglia e questo dimostra il suo carattere fantastico. A volte come attaccante, non aiuta se ci tieni così tanto. A volte per un attaccante è meglio non preoccuparsene affatto. Ma non è nel carattere del ragazzo. Ci tiene a e non è contento di se stesso e di come sono andate le cose ultimamente”.

E ancora: “In questo momento è importante ricostruire la sua fiducia in se stesso e il mio obiettivo è quello di fargli ritrovare il sorriso. Vedere il sorriso sul suo volto e smetterla di dubitare di sé così tanto. È il mio lavoro farlo, aiutarlo in questo e poi trovare anche una posizione dove poter usare i suoi punti di forza”. “In quale posizione può giocare? Direi che preferisce avere spazio. Questo è chiaro perché è velocissimo e gli piace giocare molto molto molto in alto, ma un po’ più a sinistra. Così da ricevere palla nello spazio e andare verso la rete. Questo è un dato di fatto. In ogni caso Werner è un ragazzo aperto, amichevole e desideroso di imparare”.