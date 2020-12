Chelsea, l’ammissione di Werner: “Non mi aspettavo la Premier League fosse così dura…”

Quattro gol in tredici partite ma soprattutto a secco da ben otto gare, considerando tutte le competizione. Timo Werner, attaccante del Chelsea, non sta vivendo un bellissimo momento e, oltre alla quantità di impegni ravvicinati, la colpa sembra essere di un campionato inaspettatamente tosto rispetto alle attese. Il tedesco ha parlato a Sky Sports della Premier League e delle difficoltà fin qui incontrate.

Werner: “Non mi aspettavo la Premier fosse così dura”

“Pressione per il costo del mio cartellino? Non importa quanto costi. La pressione c’è sempre, almeno un po’. Soprattutto quando arrivi in un nuovo club e un nuovo campionato”, ha ammesso Werner. “In ogni caso credo di poterla gestire molto bene. Non è qualcosa di nuovo per me”. “La pressione è un po’ più alta rispetto agli anni precedenti, ma penso che i bravi calciatori diventino ancora migliori sotto pressione e questo è il mio piano, posso fare molto bene sotto pressione”.

E ancora: “La Premier League è un po’ diversa dal mio vecchio campionato. È più dura di quanto pensassi”, ha ammesso l’attaccante. “I contatti sono molto più duri qui rispetto alla Germania. E per questo non me l’aspettavo. In parte sapevo sarebbe stato più difficile, ma non così”. “Ora sto faticando un po’ nonostante il buon avvio. Forse i troppi impegni, giocare ogni tre giorni. Questo rende difficile essere al top ogni gara. Ad ogni modo la Premier League è molto divertente da giocare”.