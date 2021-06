Chelsea, Lampard ammette: “Tornando indietro, prenderei altre decisioni”

Lampard ripensa all'esperienza vissuta al Chelsea

Ancora una volta, il Chelsea cambia allenatore in corsa e dà una svolta alla sua stagione. Nel 2008 i Blues lasciarono José Mourinho per Allan Grant e sfiorarono la Champions, mentre andarono a bersaglio nel 2012, passando da André Villas-Boas a Roberto Di Matteo. Ora è stato il turno di Frank Lampard lasciare la guida tecnica e vedere il suo successore Thomas Tuchel godere del successo finale. Il tecnico inglese ha parlato ai microfoni della Bbc a proposito della sua ex squadra: "Ci sono tante cose che farei diversamente potendo tornare indietro. Ma resto comunque orgoglioso di quello che ho fatto. In due anni ci sono stati ottimi risultati e anche alcune difficoltà, che ogni squadra ha. Abbiamo avuto una serie di problemi in gennaio e ho perso il lavoro. Non posso tornare indietro e aggiustare cosa non è andato, ora penso in maniera positiva per andare oltre. Tuchel ha fatto un grande lavoro, il Chelsea merita questi risultati".