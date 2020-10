Chelsea, Lampard: “Ci vuole tempo per far inserire i giocatori, altrimenti sarebbe un altro mondo”

L’attuale allenatore del Chelsea, Frank Lampard, ha commentato ai microfoni di Sky Sports l’avvio di stagione piuttosto altalenante da parte del club londinese. Il suo Chelsea è attualmente decimo in classifica, con all’attivo 2 vittorie, tre pareggi ed una sconfitta.

LE PAROLE DI LAMPARD

“Negli ultimi due match non abbiamo fatto reti, ma ne abbiamo realizzati tanti in precedenza – dichiara Lampard. Nel calcio occorre tempo per lavorare: se un nuovo giocatore si inserisse subito alla perfezione, sarebbe un altro mondo. Il nostro è un calendario intenso, così come quello di altre grandi squadre. Certe cose le stiamo provando direttamente in partita: non è facile all’inizio, ma sono fiducioso”. Queste le parole di Frank Lampard a Sky Sports.