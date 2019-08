Chelsea, Lampard: “Se fossimo stati più cinici, forse le avremmo vinte tutte fin qui”

Domani, sabato 24 agosto, va in scena in Premier League la partita fra il Norwich City e il Chelsea. Ecco le parole in conferenza stampa del tecnico dei Blues Frank Lampard, ancora alla ricerca della prima vittoria da quando è tornato ‘a casa’: “Dobbiamo essere più cinici sotto porta, perché le occasioni le abbiamo. Se lo fossimo stati nelle precedenti tre partite, forse le avremmo vinte tutte e tre. Non ci sono di certo problemi con gli atteggiamenti degli attaccanti o con il modo in cui si allenano, lavoriamo tanto sulla rifinitura. Kanté? Ha avuto un infortunio per tutta la settimana, dobbiamo valutare se portarlo con noi; Rüdiger invece potrebbe essere già pronto per la prossima partita dopo il problema al ginocchio. Pedro si è allenato solo negli ultimi due giorni. Mercato? Non mi aspetto altre cessioni nei prossimi giorni (dopo quella di Zappacosta, ndr)”.