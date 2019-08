Chelsea, Lampard: “David Luiz? Abbiamo parlato molto prima che andasse via…”

David Luiz ha detto addio al Chelsea per passare all’Arsenal. Il trasferimento, concretizzatosi nella giornata di ieri, è stato commentato dal tecnico dei blues Frank Lampard nel corso di una conferenza stampa. Queste le parole raccolte dal Mirror.

DAVID LUIZ – “”Abbiamo avuto delle conversazioni nell’ultima settimana, confronti onesti perché conosco bene David. In quell’area di campo abbiamo molta competizione, non esistono dei titolari inamovibili e sarà così in ogni ruolo. Scioperi? No, non ha fatto alcuno sciopero: il giorno in cui non si è allenato è perché era abbastanza chiaro che sarebbe andato via. Ora gli dobbiamo augurare il meglio, visto che ha fatto molte cose buone qua nella nostra storia recente”.