Chelsea, Lampard: “Divario con Liverpool e City? Sciocco pensare di poterlo colmare rapidamente”

Una buona stagione per il Chelsea, che attualmente, in attesa di capire se i tornei potranno essere o meno portati a termine, occupa il quarto posto in Premier League. I blues sono però ancora lontani dal rendimento tenuto da Liverpool e Manchester City, come sottolineato dal tecnico Frank Lampard a Sky Sports.

DIVARIO – “Quello che hanno fatto Liverpool e Manchester City nelle ultime due/tre stagioni è sotto gli occhi di tutti. Sarei uno sciocco a pensare di poter colmare questa lacuna molto rapidamente: sono club che hanno lavorato molto sul reclutamento di grandi giocatori e grandi allenatori. Noi dovremo essere bravi a prendere parte a quel processo, senza però copiarlo”.

