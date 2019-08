Chelsea, Lampard esalta Jorginho: “Può dominare il centrocampo, cambiare una gara. È un esempio per tutti”

“Può dominare e cambiare una partita”, queste le parole di Frank Lampard sul centrocampista ex Napoli Jorginho. L’italiano sta conquistando proprio tutti e il tecnico del Chelsea non ha nascosto le proprie idee sul classe 1991.

Come riporta il Guardian, il tecnico blues ha esaltato le doti di Jorginho senza giri di parole: “È un piacere lavorare con lui. Quello che i tifosi stanno ammirando è un giocatore che ha una spinta e una determinazione da vero leader della squadra. Può cambiare una partita, dominarla una partita dal centrocampo. Vedo ogni giorno cosa significa per lui giocare in questo club”, ha detto Lampard.

ESEMPIO – “Quando c’è una sessione di allenamento che potrebbe essere un po’ al di sotto degli standard, è lui che lo fa risalire di nuovo. Quando i fan vedono questo atteggiamento sul campo, come hanno fatto contro il Norwich, è per questo che cantano il suo nome. Tutto quello che vedo ora è un giocatore davvero bravo, leader nel gruppo, un esempio. Quando guardavo da vicino il Chelsea l’anno scorso, ho pensato che avesse concluso la stagione brillantemente. Quando stai passando un periodo opaco è facile nascondersi in campo, ma lui non lo ha mai fatto. Non si è mai nascosto dal ricevere la palla. Questo è un segno di carattere: devi credere in te stesso sempre, alzarti e giocare. Questo è quello che fa. Quando Jorginho va in campo, vuole vincere e contribuire”.